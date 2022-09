Paul Baysse raccroche les crampons

À 34 ans, Paul Baysse ne rejouera plus au football professionnel. Après des mois compliqués passés à ne pas jouer, le défenseur raccroche les crampons. Mais il ne quitte pas les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire vient en effet d’annoncer que le natif de valence a été nommé ambassadeur du club.

«Le FC Girondins de Bordeaux annonce la nomination de Paul Baysse au poste d’ambassadeur du Club. Joueur professionnel depuis 16 années, Paul a choisi de mettre un terme à une longue et dense carrière en cette fin de mercato 2022, facilitant ainsi le recrutement du club et l’opportunité pour les jeunes du centre de formation de montrer leurs qualités. Représentant du club auprès des partenaires et du monde associatif avec une reconversion parallèle en tant qu’entraîneur, Paul va remplacer à ce poste Laurent Koscielny qui quitte le FC Girondins de Bordeaux, au terme d’un accord amiable, pour se consacrer, avec tous nos vœux de réussite, à de nouveaux projets personnels. Le Club remercie Paul pour son implication en tant que joueur et se réjouit de son nouveau rôle», indique le communiqué.