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Le Real Madrid rachète Carvajal

Par Aurélien Macedo
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

Comme souvent, le Real Madrid n’hésite pas à racheter le contrat de certains de ses jeunes qui performent dans d’autres clubs. C’est le cas d’Angel Carvajal (22 ans) qui fait son retour en provenance du Real Valladolid. Le buteur a marqué 21 buts en 36 matches la saison dernière.

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« Le Real Madrid a informé le Real Valladolid de sa décision d’exercer l’option de rachat des droits d’enregistrement d’Ángel Carvajal, conformément à l’accord de transfert signé entre les deux clubs l’été dernier. Cette clause est obligatoire dans tous les contrats de départ signés par le club madrilène pour ses jeunes espoirs », peut-on lire dans un communiqué.

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