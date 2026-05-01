Tottenham : la sortie coup de poing de Roberto De Zerbi

Tottenham n’avait pas besoin de ça. Lancés dans une mission maintien, les Spurs, toujours relégables malgré leur victoire 1 à 0 le week-end dernier face à Wolverhampton, doivent faire sans plusieurs joueurs. En effet, l’infirmerie affiche complet ces derniers temps. Guglielmo Vicario, Cristian Romero et Mohammed Kudus ont été rejoints par Xavi Simons, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et forfait pour la Coupe du Monde 2026. Un coup dur n’arrivant jamais seul cette saison à Londres, Tottenham devra également faire sans Dominic Solanke. Dans la semaine, l’Evening Standard a révélé que l’attaquant souffre d’une «blessure de grade 2 aux ischio-jambiers qui pourrait l’éloigner des terrains pendant trois à huit semaines.»

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En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Aston Villa dimanche, Roberto De Zerbi a confirmé que son joueur sera absent en raison d’un pépin aux ischio-jambiers. Toutefois, l’Italien a avoué ne pas connaître la durée d’absence de son joueur. En revanche, il a annoncé une nouvelle positive dans tout ce marasme. « Udogie pourrait être disponible. Je ne sais pas s’il sera en début de match ni en seconde période.» De quoi offrir plus de solutions à l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Cependant, il n’est pas certain de pouvoir aligner James Maddison, qui a été blessé pratiquement toute la saison. Les journalistes lui ont demandé si ce serait une solution pour lui après la blessure de Xavi Simons.

RDZ ne cherche aucune excuse

« Je ne sais pas, j’aimerais jouer avec lui, car c’est un joueur spécial, un joueur différent, mais il faut tenir compte de sa condition physique et de beaucoup d’autres choses. Je pense néanmoins qu’il peut être important lors des trois prochains matches.» RDZ a profité des micros tendus pour faire passer quelques messages après avoir vu de nombreux articles sur les problèmes de blessures des Spurs cette saison et sur les responsabilités du staff dans tout cela. «Écoutez, je tiens à être clair une fois pour toutes. Le défi le plus important à présent est de faire taire cette voix intérieure, celle des joueurs, celle du staff et celle des supporters. Cette voix peut engendrer des pensées négatives.»

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Il poursuit : «la voix dit : "on n’a pas de chance, on a trop de blessés, on a perdu Xavi Simons et il était l’un de nos meilleurs joueurs et l’un des plus importants lors des deux derniers matches, notre staff médical n’est pas à la hauteur et le terrain du stade et du centre d’entraînement est en mauvais état. C’est impossible de gagner deux ou trois matches d’affilée car on n’a pas gagné beaucoup de matchs en 2026." Je trouve que ce ne sont que des pensées négatives. Et c’est absurde, car je veux me concentrer sur nous-mêmes et sur la qualité de mes joueurs. Nous allons affronter l’une des meilleures équipes de Premier League actuellement. Nous avons un grand respect pour Emery en tant qu’entraîneur, mais si Tottenham gagne à Villa Park, ce ne sera pas un miracle.»

Il n’accable pas le staff médical pour les nombreuses blessures

RDZ ajoute : «nous pourrions perdre, je ne sais pas, mais nous avons les moyens de gagner ce match, ce ne serait pas un miracle. Il faut donc rester positifs et espérer avoir de la chance, car nous évoluons dans un grand club. Si Solanke et Xavi sont blessés, nous pouvons aligner Kolo Muani, Mathys Tel et Richarlison, qui sont d’excellents joueurs. Ils ont des personnalités différentes, mais ce sont d’excellents joueurs. Nous avons Pedro Porro, Udogie, Micky van de Ven, Bentancur, Palhinha, Gallagher. Grâce à tout cela, je n’ai pas grand-chose à entendre, ni même à écouter des choses négatives. Il faut se battre jusqu’au bout. Avant de perdre, il faut jouer, il faut se battre. Nous avons 2 points de moins que West Ham, mais West Ham aussi doit disputer des matches difficiles.»

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L’Italien continue : «certes, ce n’est pas le meilleur moment pour nous, c’est un moment dur, un moment difficile, mais les perdants pleurent. Les perdants ont des pensées négatives. Je ne veux pas que mes proches pleurent ou pensent différemment de moi.» Relancé sur les responsabilités du staff médical, il a répondu : «je crois que nous gagnons ensemble, et nous perdons ensemble. Ce n’est pas le moment de polémiquer, ni de se rejeter la responsabilité. Chacun d’entre nous doit se sentir responsable envers ce grand club, mais pour l’instant, nous devons rester unis, solidaires, concentrés sur un seul objectif, avancer ensemble et nous arrêter là. Cet été, nous pourrons tout faire. Absolument tout. Nous aurons beaucoup de temps pour parler de football, du mercato, de tout ce que nous pouvons améliorer». Et nous le ferons. Le message est clair.