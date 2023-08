PSG : Gonçalo Ramos se livre après sa grande première

Alors que le Paris Saint-Germain n’a pu faire mieux qu’un partage des points sur un score nul et vierge face à Lorient (0-0), Gonçalo Ramos est revenu sur ses premières impressions après sa grande première avec le club parisien. Si le nouvel attaquant des Rouge et Bleu s’est senti bien sur le terrain, il espère monter en régime au fil des rencontres pour ouvrir son compteur but.

«Je pense que c’est une très bonne équipe qui a très bien défendu. Nous avons fait notre maximum mais nous n’avons pas réussi à marquer ce soir. Ce n’est que le début, nous avons confiance en notre jeu et nous allons nous battre. Je me suis senti très bien mais je pense que je peux faire mieux. On n’a pas encore parlé avec le coach pour le moment», a notamment confié Gonçalo Ramos.