LdC : le Bayern réagit à une possible sanction contre le PSG

Le Bayern Munich est dans le viseur de l’UEFA après les incidents survenus face au Real Madrid en Ligue des champions. L’envahissement de terrain par des ultras, qui ont blessé plusieurs photographes, a déclenché l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Le club bavarois risque désormais de lourdes sanctions, notamment pour "perturbations causées par les spectateurs", "blocage des voies de circulation", "jet d’objets", ainsi que la "diffusion d’un message inapproprié dans le cadre d’un événement sportif (bannière anti-UEFA)".

La suite après cette publicité

Une situation d’autant plus délicate que le Bayern est déjà sous surveillance après plusieurs incidents liés à l’usage d’engins pyrotechniques contre le Sporting Portugal. Les conséquences pourraient être importantes, avec la possibilité d’une fermeture partielle ou totale de l’Allianz Arena lors de la demi-finale retour face au Paris Saint-Germain. Mais le directeur sportif Christoph Freund a tenu à s’excuser en se montrant «désolé que des journalistes aient été blessés. Nous sommes en contact avec les journalistes et les autorités compétentes. C’était une nuit très émotive et un déroulement d’événements extraordinaire. Mais cela ne devrait pas se produire. Notre stade incarne la sécurité et une atmosphère où tout le monde se sent bien. Nous ne sommes pas inquiets et nous nous attendons à pouvoir disputer notre prochain match devant nos supporters». Le Bayern reste suspendu à la décision de l’UEFA, alors que la police de Munich a également ouvert une enquête contre les Ultras du club.