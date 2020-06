Real Madrid : Karim Benzema a hâte d'y être

C'est le 11 juin prochain que reprendra la Liga avec un derby de Séville en guise d'entrée. Durant cette 28e journée, le Real Madrid recevra Eibar pour tenter de revenir sur leader, le FC Barcelone, qui a deux points d'avance au classement depuis l'arrêt des matchs. Karim Benzema est bien décidé à ne pas laisser s’échapper le rival catalan. Dans une vidéo diffusée sur le site web de la Casa Blanca, l'attaquant français se dit déterminer pour cette reprise et a des fourmis dans les jambes après cette pause forcée de quasiment trois mois.

«Nous avons très envie de revenir à la compétition et de gagner, de gagner des matchs. Le premier contre Eibar sera très important, à la maison, et nous allons tout donner jusqu'à la fin. Deux mois sans toucher le ballon, ça a été un peu difficile. Maintenant, on se sent bien et on va continuer à travailler ensemble, avec ballon. Aujourd'hui (mardi), nous avons fait un match d'entraînement, et les sensations ont été très bonnes pour tout le monde», a précisé le joueur de 32 ans, meilleur buteur de son club cette saison (19 réalisations en 36 rencontres toutes compétitions confondues).