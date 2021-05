OL : la mise au point de Rudi Garcia après les incidents face à Monaco

La suite après cette publicité

La guerre est déclarée ! Dimanche soir à Monaco, l'Olympique Lyonnais a remporté une bataille importante dans la course à la Ligue des Champions (victoire 3-2). Une fois le coup de sifflet final donné, des échauffourées ont éclaté entre joueurs monégasques et lyonnais. Ce qui a poussé l'arbitre Clément Turpin à distribuer quatre cartons rouges. Rapidement, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, et son entraîneur Rudi Garcia prenaient la parole pour défendre Marcelo et Mattia De Sciglio, sanctionnés par l'arbitre, et pointer du doigt Willem Geubbels et Pietro Pellegri. Discret après la rencontre, le club de la Principauté, lui, a réagi lundi soir.

En effet, l'ASM a publié un communiqué de presse pour régler ses comptes avec Lyon. Tendues, les deux écuries qui se disputent la troisième place du championnat attendaient de connaître les sanctions après ces incidents. Celles-ci sont tombées hier soir. Geubbels (3 matches) et Pellegri (2 matches) ont été sévèrement punis. Marcelo et De Sciglio, eux, ont écopé d'un match de suspension. Ce qui a d'ailleurs ulcéré Oleg Petrov et Monaco. Une réaction était attendue côté lyonnais.

Rudi Garcia défend ses troupes et va devoir bricoler

Et c'est Rudi Garcia qui a pris la parole ce jeudi en conférence de presse. « On va dire qu'on nous a partiellement rendu justice. Donc ça montre bien avec les sanctions globales, qu'on a été victimes de cette bousculade. On n'a pas été acteurs du tout. On sera affaibli samedi par les suspensions de Mattia et Marcelo. Sur toutes les images, on voit bien que nos deux joueurs ne sont pas parties prenantes de ce qui s'est passé. On trouvera des solutions pour samedi. Peu importe avec qui on joue, on sera motivés, je pourrais mettre le staff ! On a très envie de gagner contre Lorient, une équipe dangereuse. On veut gagner par la porte ou la fenêtre, et être troisièmes samedi à 19 heures ».

Également présent face à la presse, Tino Kadewere est revenu sur ce précieux succès, tout en regrettant les nombreuses absences. « C'était magnifique car on a gagné. On laisse les choses qui se sont passées après le match derrière nous car on a besoin de rester concentrés pour les trois matches qu'il reste. On a gagné, c'est le plus important. On laisse le reste derrière nous les incidents et on se concentre sur Lorient. (...) On a beaucoup de joueurs absents samedi. Sans Marcelo, Mattia, Maxence et Memphis, c'est sûr que ça ne va pas être la même chose. Mais on a une équipe et des joueurs qui sont capables de faire un très bon match contre Lorient. C'est sûr, ça ne sera pas pareil, mais on reste concentrés. La seule chose qu'on veut samedi, c'est gagner et on va tout faire pour ». Il n'y a plus qu'à !