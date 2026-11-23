Quatorze minutes. C’est le temps qu’il aura fallu à Mauricio Pochettino pour vivre un véritable cauchemar à Anfield. Mené de deux buts face à Liverpool et déjà réduit à dix après l’expulsion de Leny Yoro, le nouvel entraîneur de Manchester United a même dû supporter les railleries des supporters adverses. « Viré demain matin, tu vas te faire virer demain matin… », pouvait-on entendre dans les tribunes, tandis que l’Argentin, les bras croisés, assistait impuissant au naufrage de son équipe. L’ancien coach du PSG imaginait sans doute un tout autre scénario pour ses premiers pas sur le banc de Manchester United.

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Une première gifle

Arrivé avec l’ambition de remettre les Red Devils sur les rails, le technicien argentin a vécu des débuts terribles, dimanche, avec une lourde défaite contre Liverpool (4-0). Réduits à dix dès la 8e minute après l’expulsion de Leny Yoro, les Mancuniens ont rapidement sombré, encaissant deux buts en moins d’un quart d’heure par Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz. Rio Ngumoha et Víctor Muñoz ont ensuite alourdi le score en seconde période. Un baptême du feu particulièrement cruel pour Pochettino, dont l’équipe pointe désormais à la 19e place de Premier League avec seulement huit points en onze journées.

Et la presse anglaise ne lui a pas fait de cadeau. Dans son analyse, Sky Sports estime que le nouvel entraîneur a rapidement découvert «le désordre» dont il a hérité, pointant une défense catastrophique, des associations confuses et une confiance collective au plus bas. Adam Bate souligne toutefois que l’Argentin n’est pas exempt de reproches. Son choix d’aligner Matthijs de Ligt plutôt que Harry Maguire a été vivement critiqué, le défenseur néerlandais ayant été impliqué dans plusieurs situations ayant conduit aux buts de Liverpool et à l’expulsion de Yoro. The Guardian se montre tout aussi sévère, qualifiant ce choix de désastreux et décrivant Manchester United comme un club plongé dans le chaos. Le quotidien britannique estime que Pochettino est déjà confronté à l’ampleur du chantier qui l’attend à Old Trafford.

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Les choix de l’Argentin déjà remis en question

De son côté, le nouvel entraîneur mancunien n’a pas cherché à se cacher après cette première sortie manquée. «C’est tellement douloureux. Tellement décevant», a-t-il reconnu après la rencontre. Pochettino a néanmoins insisté sur les circonstances particulières du match, comme l’expulsion précoce de son défenseur : «nous avons encaissé quatre buts en jouant à dix pendant plus de 80 minutes». Il a également contesté la décision arbitrale, estimant que Leny Yoro n’avait pas intentionnellement fauché Alexander Isak et que l’attaquant de Liverpool n’avait plus le ballon sous contrôle. «Je dois défendre mon club et dire ce que je ressens», a-t-il expliqué à Sky Sports. L’Argentin a enfin assumé sa part de responsabilité : «nous avons beaucoup de travail à faire et nous en prenons la responsabilité. Nous ressentons la douleur, mais la chose importante est de continuer à travailler».

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Le constat est d’autant plus inquiétant que Manchester United traverse déjà une crise profonde. Avec une seule victoire en onze journées et une place dans la zone rouge, le club mancunien ne peut plus se permettre de perdre du temps. La presse anglaise rappelle d’ailleurs que cette défaite constitue le plus lourd revers d’un entraîneur des Red Devils pour ses débuts depuis celui de Lal Hilditch, en 1926. Pochettino avait longtemps été annoncé comme un candidat potentiel au poste, mais son arrivée à Old Trafford ne lui offre aucun répit. Le technicien argentin devra rapidement trouver des solutions, à commencer par une défense beaucoup trop fragile et une équipe en manque de repères. Son premier grand défi sera désormais de remettre ses joueurs sur pied avant le déplacement européen face au Sporting, mercredi. Le chantier est immense, et les critiques ont déjà commencé.