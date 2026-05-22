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Girona : l’ancien Marseillais Azzedine Ounahi élu joueur de la saison par les supporters

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
ounahi @Maxppp

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait réussi à se débarrasser d’un indésirable. Recruté à l’hiver 2023 en provenance d’Angers, le Marocain Azzedine Ounahi devait continuer son incroyable progression. Mais il n’avait pas réussi à passer ce fameux cap. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos pour se relancer, Ounahi a performé en Grèce et il a donc rebondi l’été dernier à Girona.

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Girona FC France
La Penya de Perpignan a remis aujourd’hui le prix du meilleur joueur de la saison, élu par les membres à Azzedine Ounahi !
Félicitations Crack
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Un transfert qui a rapidement porté ses fruits puisque le Marocain s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la saison. Buteur face à Bilbao (deux fois), au Real Madrid ou encore face au Betis, il a désormais inscrit 5 buts (3 passes décisives) en 22 matchs de Liga et déjà glané 5 titres d’homme du match depuis le début de saison (plus que Vinicius Jr ou encore Raphinha). Ce vendredi, il vient d’être nommé joueur de la saison par le groupe de supporters Penya Perpignan. Une belle récompense qui confirme son retour en forme.

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