Ange Postecoglou allume Tottenham après le départ de Thomas Frank

La défaite de trop. Thomas Frank a pris la porte à Totteham après le nouveau revers concédé à domicile contre Newcastle mardi soir (2-1). Les Spurs ne vont pas bien du tout en championnat et se retrouvent 16es avec 5 points d’avance seulement sur la zone rouge. L’heure est à l’urgence. Le technicien danois aura tenu un peu plus de six mois, lui qui était arrivé l’été dernier pour prendre la suite d’Ange Postecoglou, viré malgré son succès en Ligue Europa. Ce dernier a d’ailleurs pris la défense de son successeur dans le podcast Stick to Football de The Overlap. «Pour m’être retrouvé dans cette situation à deux reprises au cours des six derniers mois, c’est difficile», admet le technicien gréco-australien, viré de Nottingham Forest à l’automne.

«Vous savez bien qu’il (Frank) ne peut pas être le seul problème du club. Tottenham est un club particulier. Ils ont opéré un changement majeur en fin d’année dernière, non seulement avec mon départ, mais aussi avec celui du président exécutif Daniel Levy, ce qui a créé un climat d’incertitude, poursuit Postecoglou. Quel que soit l’entraîneur choisi, rien ne garantit le succès. Ils ont déjà eu des entraîneurs de classe mondiale sans obtenir de résultats. Et pourquoi ? Thomas arrive, mais quel est son objectif, quel est l’objectif du club ? Si vous entreprenez un changement aussi radical, vous devez comprendre qu’il y aura forcément une certaine instabilité. Thomas savait-il qu’il s’engageait dans une telle situation ? Je ne sais pas».