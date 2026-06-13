Le soulagement de William Saliba après le titre d’Arsenal

Alors que William Saliba s’apprête à lancer sa Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France face au Sénégal (mardi prochain), le défenseur tricolore a accordé un entretien à L’France Football. Au cours de l’échange, le joueur évoluant en Premier League a d’ailleurs expliqué que le sacre avec les Gunners, 22 après le dernier remporté, était mérité. Une forme de réconfort après tant d’années d’efforts. « Cela a été un soulagement pour tout le monde. Ça fait quatre ans que je joue au club, les trois premières saisons étaient positives aussi, sauf que l’on n’avait pas réussi à gagner ce titre », a indiqué l’axial dans un premier temps.

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Avant de détailler le chemin parcouru pour arriver à ce résultat. « Quand tu finis à la deuxième place trois ans de suite (depuis la saison 2022-2023), tu te dis qu’il faut absolument gagner, ça ne peut pas continuer. Cette saison, on avait enfin doublé quasiment tous les postes et c’est indispensable dans un championnat aussi exigeant que la Premier League où tu sais que tu vas avoir deux ou trois gars blessés minimum chaque mois. Mais, encore une fois, Manchester City n’a rien lâché, c’était comme un bras de fer. On y croyait depuis le début et on n’allait pas lâcher, ce titre était à nous ». Des sentiments indescriptibles pour le finaliste de la C1 2025-2026.