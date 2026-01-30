Menu Rechercher
Lorenzo Insigne revient à Pescara

Par Maxime Barbaud
Lorenzo Insigne

Retour vers le futur ! 13 ans et six mois après son départ de Pescara, Lorenzo Insigne (34 ans) fait son grand retour au sein du club italien. Il l’avait laissé en 2012 après un titre de Serie B, il le retrouve bon dernier de 2e division à déjà 6 points du premier non relégable.

HE’S BACK! ✍️⚪️🔵

Ora è ufficiale: bentornato, @Lor_Insigne 🔥

Son prêt à Pescara depuis Naples avait été couronné de succès. Il faisait partie d’un jeune trio en compagnie de futurs champions d’Europe, Ciro Immobile et Marco Verratti, sous la houlette de l’entraîneur Zdeněk Zeman. L’époque a bien changé pour le club et Insigne, qui a signé pour six mois.

