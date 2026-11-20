Les débuts de Valérien Ismaël sur le banc du Havre ne se sont pas déroulés comme espéré. Pour sa première rencontre à la tête du HAC, le technicien a vu son équipe s’incliner face à Troyes (1-3), concédant ainsi une septième défaite consécutive en championnat. Un revers qui a confirmé les difficultés du club normand, toujours lanterne rouge de Ligue 1. Après la rencontre, le nouvel entraîneur havrais a notamment regretté le retour de certains travers chez ses joueurs.

La suite après cette publicité

«J’ai vu pas mal de bonnes choses sur lesquelles construire. Il y a eu du bon, du positif, mais aussi du moins bon. On a pu retomber dans certaines mauvaises habitudes, en n’allant pas assez chercher l’adversaire, ni assez haut. Le premier but, c’est un replacement qu’on n’a pas fait. Le piston à l’opposé n’est pas revenu, donc, il n’y avait personne au deuxième poteau. Le deuxième arrive alors que le match était un peu à 50/50, c’est dommage. Mais on n’était pas assez dangereux devant en deuxième période. On aurait dû vouloir créer un peu plus de danger à ce moment-là. Il faut travailler tactiquement, physiquement et mentalement pour repartir de l’avant, pas à pas», a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. Ismaël va désormais devoir rapidement trouver les solutions pour enrayer cette spirale négative et relancer une équipe en grande difficulté dans la course au maintien.