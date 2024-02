OM : le coup de poker réussi de Jean-Louis Gasset avec Iliman Ndiaye

Buteur face à Montpellier lors de la large victoire à domicile dimanche soir (4-1), Iliman Ndiaye (23 ans) a certainement signé sa meilleure performance depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le Sénégalais, positionné dans l’axe en attaque aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, a semblé plus à l’aise et plus entreprenant. «C’est un de mes meilleurs matches, sans m’enflammer», a-t-il commenté après la rencontre. Et cette belle prestation, l’ancien de Sheffield la doit également à son entraîneur, Jean-Louis Gasset.

En effet, en plus de l’avoir mis dans les meilleures conditions possibles avec ce schéma tactique à deux pointes, l’entraîneur marseillais a tenté un coup de poker, comme le révèle le quotidien La Provence. Ndiaye aurait appelé son coach samedi pour le prévenir de son retard pour des raisons personnelles. Ce à quoi le technicien de 70 ans lui a répondu : «demain tu seras titulaire et tu vas tout casser», tout en lui indiquant de ne pas venir pour la séance du jour. Un bon positionnement, une confiance regagnée, pour enfin lancer la saison marseillaise d’Iliman Ndiaye ?