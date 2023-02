Bordeaux a refusé près de 40 M€ cet hiver

Le mercato ferme ses portes à Bordeaux avec un dernier départ, celui d’Alberth Elis en prêt en direction du Stade Brestois. Les Girondins ont bien tenté de le remplacer mais un contre temps plutôt original est survenu. Admar Lopes s’est volé son sac dans lequel était son passeport. Sans son document d’identité, le directeur sportif du club n’a pu prendre l’avion et finaliser le deal d’un joueur étranger, avec qui un accord avait déjà été trouvé. Malgré ce dernier épisode, ce mois de janvier aura donné satisfaction au 3e de Ligue 2, défait chez lui hier soir par le leader, Le Havre. Le club a su conserver ses meilleurs joueurs, comme l’indique ce matin Gérard Lopez. Le président affirme même avoir refusé entre 37 et 40 M€ cet hiver, correspondant à l’ensemble des offres reçues.

«La grande réussite, c’est d’avoir réussi à garder nos joueurs. On a reçu des offres écrites : 12,5 M (+2,5 M€ de bonus) pour Bakwa, 17 M€ pour Mwanga, 4 M€ pour Bokélé. On a refusé des offres pour Gregersen et jusqu’à hier (mardi) pour Maja. Ça représentait en tout entre 37 M€ et 40 M€. On savait qu’on devait nous renforcer avec un milieu créatif, on est allé chercher Pitu, qui va grandir avec l’équipe et nous donner des solutions contre les blocs bas. Et puis, il y a eu le départ d’Elis qui était quelque chose de voulu par le joueur de façon insistante. Pour moi, ce mercato a été un succès sur un truc : nos joueurs sont restés malgré des offres de salaire plus importantes ailleurs» révèle Lopez à L’Equipe.

