Le PSG met Achraf Hakimi au repos

Le Paris Saint-Germain a décidé de ménager Achraf Hakimi. Alors que le club de la capitale recevra Troyes ce samedi, en Ligue 1 ce week-end, le latéral droit marocain ne participera pas à la rencontre. « En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale », a indiqué le PSG dans un communiqué. Une décision prise pour préserver le défenseur de 28 ans, particulièrement sollicité depuis le début de la saison.

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En très grande forme depuis plusieurs semaines, l’international marocain bénéficie donc de quelques jours de récupération avant de retrouver sa sélection. Hakimi rejoindra en effet le Maroc la semaine prochaine pour participer au rassemblement des Lions de l’Atlas avec une double confrontation face au Niger. Le PSG devrait donc faire confiance à David Boly.