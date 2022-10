La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 10ème bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme toujours depuis le début de cette saison, Erling Braut Haaland domine ce classement. Touché et forfait contre Leicester, le Norvégien reste malgré tout en tête avec ses 17 buts en 11 matches.

Dauphin de buteur mancunien, Robert Lewandowski a, de son côté, ajouté une réalisation à sa collection. Unique buteur lors de la victoire barcelonaise à Valence, l'ancien attaquant du Bayern Munich a, par ailleurs, rapproché les siens à une petite longueur du Real Madrid, tenu en échec contre Girona mais toujours leader de Liga. Pour compléter le podium, Quincy Promes, étincelant sous le maillot du Spartak Moscou, continue lui d'affoler les compteurs avec 12 buts en 14 matches. Décisif lors de la victoire contre Torpedo, le buteur néerlandais devance d'une longueur plusieurs candidats.

Quincy Promes grimpe sur le podium, Neymar et Mbappé dans le top 10 !

Aux trousses de l'attaquant de 30 ans, on retrouve ainsi Enner Valencia et ses 11 buts en 10 matches. Ce week-end, l'attaquant équatorien a, une nouvelle fois, trouvé le chemin des filets contre Istanbulspor. Juste derrière, Antonio Čolak continue son excellent début de saison. En inscrivant un nouveau but lors de la large victoire face à Aberdeen, le Croate peut désormais se targuer de 11 buts en 12 matches. Tout comme Kylian Mbappé, une nouvelle fois décisif lors de la victoire arrachée contre Troyes. Muet contre Fakel, Vladimir Sychevoy, évoluant sous les couleurs d'Orenburg, chute, quant à lui, à la septième place.

Pour compléter ce classement, Malcom, silencieux malgré la victoire des siens à Krasnordar, pointe à la huitième place. Juste devant Neymar, buteur et encore impressionnant face à Troyes. Enfin, bien qu'il n'ait pas trouvé le chemin des filets, Harry Kane reste, de son côté, dans le top 10 de ce classement avec 10 réalisations en 13 matches. L'attaquant des Three Lions devance notamment, Markus Pink, Christian Noboa et Fedor Chalov, tous crédités de 10 buts mais comptant un plus grand nombre de matches à leur actif. Enfin, avec neuf buts, Niclas Fullkrug, Christopher Nkunku, Alexander Mitrovic, Marin Ljubicic, Guido Burgstaller, Mario Gonzalez, Jonathan David, Cody Gakpo ou encore Eduard Spertsyan lorgnent, de près, ce prestigieux top 10.

Le classement des tops buteurs européens

1- Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 17 buts en 11 matches (924 minutes)

2- Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 13 buts en 12 matches (947 minutes)

3- Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 12 buts en 14 matches (1260 minutes)

4- Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 11 buts en 10 matches (676 minutes)

5- Antonio Čolak (29 ans/Rangers/Croatie) - 11 buts en 12 matches (897 minutes)

6- Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 11 buts en 12 matches (971 minutes)

7- Vladimir Sychevoy (26 ans/Orenbourg/Russie) - 11 buts en 13 matches (899 minutes)

8- Malcom (25 ans/Zenit/Brésil) - 11 buts en 15 matches (1290 minutes)

9- Neymar (30 ans/ Paris Saint-Germain/France) – 10 buts en 12 matches (919 minutes)

10- Harry Kane (29 ans/Tottenham/Angleterre) - 10 buts en 13 matches (1158 minutes)