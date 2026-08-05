Paixão, Bezahaf, Koum, Abdallah : l’OM hausse le ton

Il commençait à y avoir un besoin urgent de se rassurer. Les premiers tests de l’été n’avaient pas été très concluants. L’opposition lors des victoires contre Yamoussoukro (3-0) et face à Nîmes (2-1, 4e division) n’ont pas donné de grandes indications sur le niveau actuel de l’OM, alors que la lourde défaite contre Nice (3-0) faisait elle nourrir pas mal d’inquiétudes. Le retour de certains mondialistes (Gouiri, Cornelius et Weah) dans la préparation pouvait donner un peu plus de consistance au travail de Bruno Genesio et de son staff technique. Plus de densité aussi.

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L’OM avait besoin de réponses en cette préparation animée par un mercato en berne (toujours aucune recrue), où globalement tout le monde est à vendre. Le club en a eu lors de ce 4e match contre Al-Shahania (3-0), à commencer par un excellent Igor Paixão. Le Brésilien confirme ses très bonnes dispositions depuis le début de l’été. Déjà entreprenant et décisif, il a remis le couvert face aux Qataris en ouvrant le score de la tête en position de numéro neuf pour réceptionner un centre d’Emerson. C’est surtout sur son côté gauche de prédilection qu’il a fait très mal.

Paixão, l’homme de la pré-saison à l’avenir incertain

Ses dribles et sa technique ont largement contribué à l’animation offensive de l’OM, même s’il s’est parfois montré maladroit au moment de conclure. Les Phocéens seraient bien inspirés de le conserver cette saison après un premier exercice solide, alors qu’il est courtisé par Leeds comme nous vous en informions. La situation financière marseillaise oblige à écouter la moindre offre. McCourt a fixé son prix de départ à 50 M€ un an après l’avoir recruté 30 M€. La femme du joueur a d’ailleurs publié un message troublant sur les réseaux sociaux avec une photo du Vélodrome assorti à ce message : « ça restera à jamais dans mon cœur ».

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Au rayon des bonnes nouvelles et des joueurs au rendez-vous, certains jeunes ont saisi leur chance. On pense au jeune latéral droit Kelyann Bezahaf, encore auteur d’un match solide et même passeur décisif sur le second but signé Abdelli. En charnière centrale, Alexi Koum a plutôt donné satisfaction dans son association avec Leonardo Balerdi. Le gaucher ne s’est jamais livré et bien négocié les situations de un contre un. Enfin, Keyliane Abdallah a démontré à son poste d’ailier droit qu’il était en capacité d’obtenir du temps de jeu cette saison. Il faudra bien sûr confirmer face à une meilleure adversité, à commencer par l’Athletic Bilbao dimanche prochain.