Real Madrid : Arda Güler perd patience

Recruté cet été, Arda Güler (18 ans) vit des premiers pas compliqués au Real Madrid. Le Turc, qui évoluait auparavant à Fenerbahçe, a enchaîné les blessures. De retour en janvier 2024, il n’a joué que 2 matches (19 minutes). Impatient, le jeune homme a eu quelques gestes d’humeur en apprenant qu’il n’entrait pas en jeu face à Almeria.

Relevo explique qu’il est «plombé par cette situation» et qu’il a terminé certains entraînements en étant «inconsolable». Mais ses coéquipiers, qui ont remarqué cela, le soutiennent. Ils lui ont demandé d’être patient et qu’il aura du temps de jeu puisqu’il est talentueux. Même chose du côté du staff, qui ne veut pas qu’il rechute. Cela n’empêche pas Arda Güler de s’inquiéter pour sa place en sélection. Mais il n’y a pas qu’au club que son adaptation prend du temps. Il a déjà changé de maison et de nutritionniste à Madrid précise Relevo.