OL : Tony Parker évoque le poste de président

Président de l'Olympique Lyonnais depuis 1987, Jean-Michel Aulas (71 ans) sait que sa longue aventure au club ne sera pas éternelle. Le patron du club rhodanien se sent prêt à conserver son poste jusqu'à ses 75 ans comme il l'expliquait à L'Équipe récemment. Et pour la suite, il verrait en Tony Parker son parfait successeur. « J'ai senti dans cet immense sportif un homme d'une sensibilité très grande et avec une histoire un peu comme la mienne, lui dans le sport, moi dans la partie business », faisait-il savoir dans cet entretien.

L'ancien joueur des San Antonio Spurs s'est exprimé à ce sujet lors d'un live sur la plateforme Twitch avec Gaël Monfils. Il se dit honoré par les paroles du président de l'OL et en a profité pour souligner son très bon travail à la tête du club. « C'est un honneur. Pour moi, Jean-Michel Aulas, c'est le meilleur président de club tous sports confondus ces 30 dernières années. Si, dans trois-quatre ans, je suis son successeur... s'il me nomine pour ce poste, c'est un truc de malade. Franchement ça fait chaud au cœur. Ce sera dur de refuser » Tony Parker a quatre ans devant lui pour s'y préparer.