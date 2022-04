Bayern : Oliver Kahn n'a pas tranché pour l'avenir de Nagelsmann

Dans une interview accordée à Sport1, le patron du Bayern Munich, Oliver Kahn, s'est exprimé sur les dossiers les plus chauds du prochain mercato estival des Bavarois. L'occasion également pour le dirigeant munichois d'évoquer l'avenir de Julian Nagelsmann sur le banc du Bayern. Solide leader de Bundesliga, le technicien de 34 ans sort cependant d'un échec cuisant sur la scène européenne. Eliminé par Villarreal au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions, l'Allemand connaîtra prochainement son sort à en croire les propos de Kahn.

«Il est extrêmement important pour moi de m'asseoir et de discuter encore et encore avec Hasan (Salihamidžić, directeur sportif, NDLR) et l'entraîneur. Quel est l'avis de l'entraîneur ? Comment voit-il certains joueurs ? Avec quels joueurs peut-on s'améliorer ? Il doit s'agir d'un échange permanent. Le marché des transferts et des joueurs est si mouvementé et flexible aujourd'hui. Bien sûr, nous avons toujours les exigences les plus élevées et voulons au moins accéder aux demi-finales de la Ligue des champions, et idéalement les gagner. Mais il y a beaucoup de choses qui jouent un rôle dans la Ligue des champions, gagner c'est impossible à prévoir car trop de choses peuvent arriver. Mais si vous regardez la saison, nous avons fait des progrès dans le travail défensif par rapport à la saison dernière», a notamment déclaré le boss du Bayern.