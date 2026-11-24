Le Maroc n’a pas encore totalement abandonné la bataille juridique, mais ses possibilités sont désormais très limitées. Après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rendre officiellement la CAN 2025 au Sénégal, la Fédération royale marocaine de football a annoncé son intention de saisir le Tribunal fédéral suisse, dernier recours possible. Toutefois, cette juridiction ne pourra pas attribuer le titre aux Lions de l’Atlas. Fonctionnant sur un modèle proche de la Cour de cassation française, elle ne peut pas rejuger le fond de l’affaire, mais uniquement examiner la régularité juridique de la décision rendue par le TAS.

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Concrètement, deux scénarios sont possibles. Le Tribunal fédéral suisse peut confirmer la décision du TAS et valider définitivement le sacre sénégalais, ou décider de l’annuler en cas d’irrégularité juridique. Dans cette seconde hypothèse, le dossier serait renvoyé devant le TAS pour un nouvel examen, ce qui relancerait une procédure susceptible de durer plusieurs mois. En aucun cas, la juridiction suisse ne pourrait directement proclamer le Maroc champion d’Afrique 2025. Les Lions de la Teranga peuvent donc savourer leur titre, même si leur voisin n’a pas encore dit son dernier mot.