La Liga prend une décision avec les pauses d’hydratation

Ce fut un des sujets polémiques de ce Mondial 2026 en terres américaines. Les rencontres étaient ainsi interrompues au milieu de la première période, puis au milieu de la deuxième période. Officiellement, pour permettre aux joueurs de se rafraîchir. Officieusement, pour des raisons commerciales évidentes… Une mesure en tout cas très décriée par les fans de foot.

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Ils sont d’ailleurs nombreux à avoir peur que cette "idée" se banalise, dans les championnats nationaux notamment. En Liga, il n’en sera rien. Comme l’a confirmé à la Cadena COPE Fran Soto, le président du Comité Technique des Arbitres, il n’y aura pas de pauses d’hydratation généralisées en Espagne. Il n’y en aura qu’en cas de fortes chaleurs (plus de 32 degrés), notamment lors des matchs disputés en août en après-midi, comme c’est déjà le cas depuis plusieurs saisons.