Real Madrid : Kylian Mbappé peste contre le calendrier surchargé

66 heures à peine après une bataille intense terminée aux tirs au but face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, le Real Madrid était sur le pont contre Villarreal en Liga ce samedi, décrochant une victoire importante grâce à un doublé de Kylian Mbappé (2-1). Le Français a d’ailleurs critiqué la programmation de la rencontre, les faisant jouer deux matches à un intervalle très rapproché.

«C’est très difficile, vous avez tous vu le match contre l’Atlético, 120 minutes, on a joué avec beaucoup d’émotion… Et puis deux jours après, rejouer est difficile. L’échauffement a également été difficile, mais nous avons dû respecter le blason du club et nous battre jusqu’au bout et c’est ce que nous avons fait et nous avons pu gagner», a déclaré l’international français, évidemment retenu dans la liste de Didier Deschamps même si son brassard de capitaine aurait été remis en question en interne par le sélectionneur des Bleus.