EdF : Didier Deschamps s’interdit de parler de son successeur
«Je connais son nom». Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a révélé dimanche au Figaro connaître le nom du futur sélectionneur de l’équipe de France, qui succèdera à Didier Deschamps après le Mondial. S’il s’est toujours gardé de dévoiler son identité, sa déclaration a déclenché un véritable raz de marée dans la presse. De quoi agacer le sélectionneur en poste, Didier Deschamps ? Ce dernier n’a pas souhaité s’attarder sur le sujet.
«J’ai pour habitude de ne pas commenter. Je ne vais pas répondre par votre intermédiaire. Il est avec nous. Voilà. Je m’occupe de ce qui est important pour moi. Libre à vous de pouvoir interpréter, faire des sujets. Je ne vais pas perdre d’énergie. J’ai un seul objectif, vous le savez. Ce qui se passera après ne me concerne pas.»
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