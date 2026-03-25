EdF : Didier Deschamps s’interdit de parler de son successeur

«Je connais son nom». Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a révélé dimanche au Figaro connaître le nom du futur sélectionneur de l’équipe de France, qui succèdera à Didier Deschamps après le Mondial. S’il s’est toujours gardé de dévoiler son identité, sa déclaration a déclenché un véritable raz de marée dans la presse. De quoi agacer le sélectionneur en poste, Didier Deschamps ? Ce dernier n’a pas souhaité s’attarder sur le sujet.

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«J’ai pour habitude de ne pas commenter. Je ne vais pas répondre par votre intermédiaire. Il est avec nous. Voilà. Je m’occupe de ce qui est important pour moi. Libre à vous de pouvoir interpréter, faire des sujets. Je ne vais pas perdre d’énergie. J’ai un seul objectif, vous le savez. Ce qui se passera après ne me concerne pas.»