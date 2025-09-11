Un grand d’Europe se place déjà pour recruter la sensation Manu Koné

Manu Koné est sans doute l’un des grands gagnants du dernier rassemblement de l’équipe de France. Convoqué par Didier Deschamps depuis la saison dernière après avoir disputé les JO 2024 de Paris, le milieu de terrain de l’AS Roma nous avait déclaré en exclusivité le 16 juin dernier qu’il avait l’objectif de disputer la prochaine Coupe du Monde 2026.

«Je n’y pense pas tous les jours. Mais c’est un objectif. Et pour moi, quand tu as un objectif, tu dois faire les choses pour y arriver. Tu dis ça dans ta tête, je me dis continue à faire ce que tu fais. Et si tu y travailles bien, tu y seras.» Aujourd’hui, si aucune blessure ne vient contrarier ses plans, Koné est bien placé pour être du voyage si les Bleus terminent en tête du classement de leur groupe.

L’AS Roma forcée de vendre Koné ?

Un constat plutôt évident puisque le joueur a réussi à s’imposer aux côtés d’Aurélien Tchouameni dans l’entrejeu tricolore, devançant Adrien Rabiot. Ce qui n’est pas pour déplaire au Merengue. «Manu, c’est un top joueur. Il y a pas mal de personnes qui se rendent compte de la qualité qu’il a. On a une superbe relation sur et en dehors terrain, il rend les choses plus simples». Étincelant avec les Bleus face à l’Ukraine (2-0) et l’Islande (2-1), Koné a envoyé un message très clair à Didier Deschamps. Et ce nouveau statut, s’il se confirme, pourrait faire les affaires de l’AS Roma.

Recruté en 2024 pour 18 M€ et sous contrat jusqu’en 2029, Manu Koné va forcément voir sa valeur marchande augmenter. Et selon la Gazzetta dello Sport, un gros club est déjà prêt à passer à l’attaque durant l’été 2026 : l’Inter. Les Nerazzurri ont raté le coche cet été, mais le quotidien au papier rose assure qu’ils reviendront à la charge. Aucun montant envisagé n’est évoqué, mais l’AS Roma sera sans doute dans l’obligation de vendre sa pépite française. La raison ? Les Giallorossi doivent trouver 90 M€ d’ici le 30 juin prochain. Autant dire que les éléments à forte valeur marchande risquent d’être vendus. L’occasion pour Manu Koné de donner un nouveau coup d’accélérateur à sa carrière.