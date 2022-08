JT Foot Mercato : Chelsea accélère son opération dégraissage

La suite après cette publicité

Les Blues vont mettre le turbo dans les prochains jours

À la recherche d'un défenseur central, Chelsea a jeté son dévolu sur Wesley Fofana. Un dossier complexe puisque Manchester City ou encore le PSG sont aussi dans le coup. De plus, Leicester n'est pas forcément vendeur sauf contre un énorme chèque de 95 M€ d'après The Telegraph. Une offre faramineuse de 75 M€ aurait déjà été faite par les Blues, mais elle a aussitôt été refusée par les Foxes. Les Londoniens vont pousser et une nouvelle offre pourrait convaincre Leicester. Plusieurs indésirables sont sur le point de trouver une porte de sortie. On commence par l'Allemand Timo Werner qui se rapproche d'un retour au RB Leipzig. Selon Sky Sport, le club allemand a même déjà trouvé un accord avec Chelsea. Alors qu'un prêt était évoqué dans un premier temps, Leipzig devrait finalement débourser 30 M€ ainsi que des bonus. Le défenseur Malang Sarr pourrait aussi suivre. Selon nos informations, Chelsea et l'AS Monaco ont trouvé hier un accord total pour le défenseur français. Il va débarquer dans la Principauté sous la forme d'un prêt avec option d'achat. En manque de temps de jeu chez les Blues, Callum Hudson-Odoi serait intéressé par un nouveau challenge afin d'avoir du temps de jeu. Selon les informations du Guardian, le joueur de 21 ans a de nombreux prétendants: Southampton, Leicester et Dortmund. Enfin, le départ de Marcos Alonso semble acté. Un accord a été trouvé entre le Barça et l'Espagnol pour un contrat de trois saisons. Toutefois, le club catalan doit vendre pour pouvoir concrétiser son offre !

Un club turc vient jouer les trouble-fêtes

Hier soir, l'Inter a officiellement annoncé la résiliation du contrat d'Alexis Sanchez. Le Chilien est donc à la recherche d'un nouveau point de chute et il existe un accord verbal entre le joueur et l'OM. Toutefois, le média turc Hurriyet assurait ce matin que Galatasaray poussait en coulisses afin de recruter l'attaquant. Le vice-président Erden Timur, qui a déjà rencontré le joueur vendredi dernier à Milan, a même missionné deux joueurs pour le convaincre. Arda Turan et Hakan Çalhanoğlu lui ont notamment vanté les mérites du club. Selon le média turc, le club stambouliote a fait la proposition suivante : un contrat de 2 ans avec un salaire de 3 M€ par an. Malgré cette tentative de dernière minute, Sanchez est bel et bien en route vers Marseille où il est attendu ce soir, mais il s'en est fallu de peu.

Les officiels du jour

Un temps annoncé du côté de West Ham, Amadou Onana a finalement rejoint Everton qui a su convaincre le LOSC avec un chèque de 40M€, bonus compris.

🤝 Le LOSC confirme le transfert d’Amadou Onana à @Everton et lui souhaite de poursuivre sa carrière avec succès outre-Manche.



Le communiqué complet du club 🔽 — LOSC (@losclive) August 9, 2022

Les Toffees, décidément très actifs, ont aussi annoncé l'arrivée du défenseur Conor Coady en provenance de Wolverhampton. Le défenseur de 29 ans, qui portera le maillot numéro 30 des Blues, est prêté une saison.

It's official... Coady is a Blue 🔵 pic.twitter.com/F9qLOARO6z — Everton (@Everton) August 8, 2022

Dans l'autre sens, Wolverhampton a annoncé l'arrivée de Gonçalo Guedes en provenance de Valence. D'après Marca, le montant de l'opération est estimé à 30 millions d'euros.

𝗚 𝗚 𝟭 𝟳 🇵🇹 pic.twitter.com/QetGtCGXqM — Wolves (@Wolves) August 8, 2022

D'un RB à un autre, Benjamin Šeško (19 ans) s'est engagé en faveur de Leipzig en provenance de Salzbourg. Le club allemand a coiffé tout le monde au poteau en offrant 24 M€. Le talentueux buteur slovène rejoindra l'Allemagne à l'été 2023. Il s'est engagé jusqu'en 2028.

RB Leipzig 🤝 Benjamin Šeško pic.twitter.com/VFNDDzlhoS — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022

Coup double pour Galatasaray qui s'est offert Dries Mertens et Lucas Torreira. Le Belge a signé une année et une autre en option. Quant à l'international uruguayen, il a paraphé un bail de quatre saisons avec sa nouvelle équipe. Arsenal va récupérer 6 M€ environ dans cette opération.

Anlı, Şanlı Galatasaray’ın en yeni yüzleri 😍



𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 🤝 𝗗𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗠𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘀 pic.twitter.com/mFi1ivAiHr — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 9, 2022

Avec la longue absence de Sébastien Haller, le Borussia Dortmund a trouvé son remplaçant pour la saison à venir en la personne d'Anthony Modeste.