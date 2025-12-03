Le Real Madrid est très inquiet pour Alexander-Arnold et Camavinga

Large vainqueur de Bilbao ce mercredi avec un succès 3-0, le Real Madrid a réalisé une prestation de haut vol. Le club madrilène a marqué, séduit et proposé une partition de qualité. Néanmoins, tout n’a pas été parfait ce soir pour la bande de Xabi Alonso. En effet, Trent Alexander-Arnold est sorti sur blessure à la 55e minute.

Remplacé par Raul Asencio, il passera des examens complémentaires tout comme son coéquipier Eduardo Camavinga sorti un peu plus tard au profit d’Arda Güler. Selon Marca, des membres du Real Madrid ont laissé échapper leur inquiétude en déclarant que les deux cas étaient préoccupants.