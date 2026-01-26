Real Madrid : Kylian Mbappé préservé à l’entraînement

Troisième du classement de la Ligue des Champions, le Real Madrid se rendra au Portugal pour défier le Benfica, mercredi soir, avec pour objectif de maintenir sa présence dans le top 8 et de valider directement son ticket pour les huitièmes de finale. Ce matin, le club merengue a communiqué sur la séance d’entraînement de l’équipe première. Et le passage sur Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu.

« L’équipe s’est exercée à la Ciudad Real Madrid et a continué à préparer le match de la dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions, durant lequel elle se rendra chez le Benfica Lisbonne (mercredi, 21h). Après une séance vidéo et du travail dans la salle de sport, les joueurs sont sortis sur la pelouse pour compléter des toros, des exercices de possession et des séries de finition avec des centres. Pour terminer, ils ont disputé un match sur un terrain aux espaces réduits. Rüdiger a réalisé une partie avec le groupe puis a travaillé en solitaire, tandis que Mbappé et Carreras ont effectué une séance individuelle d’entraînement modéré. Militão a travaillé à l’intérieur des installations, alors que Mendy s’est exercé individuellement à l’extérieur et à l’intérieur ». Préservé, Mbappé sera-t-il apte pour le voyage à Lisbonne ?