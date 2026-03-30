Le RC Lens annonce un match à la place du PSG

Le RC Lens disputera finalement une rencontre amicale le 11 avril à 14h au Stade Bollaert face au FC Rouen, actuel 3e du championnat de National. Ce match sera organisé pour maintenir le rythme des Sang et Or pendant la trêve provoquée par le report polémique de la rencontre de Ligue 1 contre le PSG. L’événement prendra aussi une dimension solidaire puisque le club artésien soutiendra Reporters sans frontières et appellera à la libération du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis juin 2025. Une partie des recettes de la billetterie, ouverte au tarif unique de 10 euros, sera reversée à l’organisation de défense de la liberté de la presse.

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« Les Sang et Or affronteront le club de la capitale… de la Normandie ! Malgré le report de sa rencontre face au Paris SG comptant pour la 29e journée de Ligue 1 McDonald’s, le Racing retrouvera bien Bollaert-Delelis le samedi 11 avril (14h). Ainsi, les hommes de Pierre Sage accueilleront le FC Rouen 1899 - actuel 3e de National et exempt en championnat ce même week-end - au cours d’un après-midi placé sous le signe de la ferveur et de la solidarité. Fidèle à ses valeurs, le club apportera son soutien à l’organisation Reporters sans frontières ainsi qu’à Christophe Gleizes, journaliste français incarcéré en Algérie depuis le 29 juin 2025 », est-il écrit dans le communiqué officiel. En voilà une bien belle initiative.