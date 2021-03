Norwich : Max Aarons ne se voit pas jouer pour la Jamaïque

Il a quelques jours, le président de la fédération jamaïcaine de football, Michael Ricketts, faisait part de son incroyable plan pour espérer jouer la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le président souhaite convaincre pas moins de dix joueurs britanniques, aux origines jamaïcaines, de les rejoindre dont le jeune talent de Norwich, Max Aarons.

Selon les informations de Norwich Evening News, le jeune latéral droit a pour but de se faire une place dans l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans avant le Championnat d’Europe. Il espère également représenter l'Angleterre à l’avenir même s’il a confirmé être éligible pour la Jamaïque. « Je suis capable de jouer pour la Jamaïque, mais je n'ai jamais eu de nouvelles d’eux. Je suis tout à fait concentré sur les moins de 21 ans anglais en ce moment, nous avons un grand championnat européen qui approche. C'est donc tout ce sur quoi je me concentre. C'était assez étrange pour moi parce que je n'avais jamais rien entendu et puis quand vous voyez ça, des gens m'ont envoyé des messages, quelques membres de ma famille de Jamaïque, et j'ai dû dire que je n'avais rien entendu. », a-t-expliqué en conférence de presse.