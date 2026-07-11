Euro U19 : l’Espagne s’offre le trophée en battant l’Allemagne en finale

Deux ans après l’équipe première, les U19 de l’Espagne ont suivi leurs aînés et sont désormais sur le toit de l’Europe. Ce samedi, la Rojita a remporté l’Euro U19 en dominant l’Allemagne en finale (2-0), à Wrexham (Pays de Galles). Au terme d’un parcours victorieux, les Espagnols terminent la compétition avec cinq victoires en cinq matchs pour un total de 19 buts inscrits et aucun encaissé.

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Déjà largement supérieure à l’Allemagne en phase de groupes (4-0), la formation coachée par Paco Gallardo a confirmé sa domination grâce à des réalisations d’Hugo López (44e) et de Mario Rivas (48e). Battue en finale par les Pays-Bas l’an dernier, l’Espagne décroche cette fois son 13e sacre dans la compétition, un record. A noter que Quim Junyent a été élu meilleur joueur de l’Euro U19 après avoir largement contribué au sacre de l’Espagne. Le milieu de terrain de 19 ans, qui évolue à Almería, s’est distingué par sa qualité technique et son influence tout au long du tournoi.