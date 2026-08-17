Un club totalement inattendu discute avec Jamie Vardy

Après une saison en demi-teinte en Serie A et libre depuis son départ de la Cremonese, Vardy attire les convoitises. En effet, São Paulo a pris contact avec Jamie Vardy, afin de tenter de convaincre la légende de Leicester de rejoindre le championnat brésilien. Une approche pour le moins surprenante alors que l’attaquant anglais de 39 ans étudie encore plusieurs possibilités et n’a pas fait son choix pour la suite de sa carrière selon Fabrizio Romano.

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Cette offensive intervient alors que Vardy était jusqu’ici principalement associé à un retour en Angleterre. West Ham s’était notamment renseigné sur sa situation et pouvait envisager de passer à l’action en cas d’échec du dossier Troy Parrott. En clair, l’ancien Foxes dispose donc désormais d’une option beaucoup plus exotique avec São Paulo.