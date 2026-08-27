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Ligue des Champions

OL : Corentin Tolisso recadre sèchement Mattéo Guendouzi

Par Josué Cassé
1 min.
Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l'OL @Maxppp
Lyon 1-2 Fenerbahce

Auteur de doigts d’honneur en direction des tribunes pendant son échauffement, avant d’aller célébrer la qualification turque devant le public lyonnais, Mattéo Guendouzi restera l’un des principaux acteurs d’une soirée où l’OL a dit adieu à ses rêves de Ligue des Champions contre Fenerbahçe. Après la rencontre, le comportement de l’ancien joueur de l’OM a logiquement fait réagir, à commencer par Corentin Tolisso, qui n’a pas laissé passer les provocations du milieu de terrain français.

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«Je lui ai juste dit d’aller fêter ça avec son équipe, de rester humble dans la victoire. Laisse les supporters de l’OL, ils sont déjà assez frustrés comme ça. (…) Ce genre de choses, je pense que c’est irresponsable. J’espère qu’il apprendra. On se fait insulter tous les week-ends quand on est à l’extérieur, on ne peut pas réagir comme ça avec cette mentalité», a ainsi déclaré le capitaine de l’OL. Pour rappel, Guendouzi a lui justifié son comportement, assurant que sa famille aurait été insultée par une partie du public lyonnais.

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