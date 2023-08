Wolverhampton : Matheus Nunes part au clash pour signer à Man City

La suite après cette publicité

Manchester City a activé son plan B après l’échec du dossier Lucas Paqueta. Et c’est Matheus Nunes (Wolverhampton) qui est dans le viseur des champions d’Angleterre. La semaine dernière, les Skyblues ont d’ailleurs formulé une première proposition comprise entre 55 et 58 millions d’euros. Celle-ci a été refusée par les Loups, qui attendent au moins 80 millions d’euros.

Ce lundi, The Athletic explique que la situation se temps entre Wolverhampton et son joueur, qui a décidé d’aller au clash pour rejoindre Pep Guardiola et les Citizens. Ainsi, le milieu ne s’entraîne plus avec son club, qui va sévir et lui infliger une sanction. Wolverhampton compte toujours sur lui et ne lui ouvrira la porte qu’en cas d’offre jugée satisfaisante. Le bras de fer est lancé !