Le Barça n’a pas peur de la plainte de l’Atlético

Après une plainte de l’Atlético déposée fin juin, la Fédération Espagnole a officiellement ouvert une procédure disciplinaire sur les agissements du Barça dans le dossier Julian Alvarez. Les Colchoneros accusent ainsi le club catalan d’avoir négocié avec l’Argentin dans leur dos, en plus de l’avoir forcé à parler pour exprimer ses envies de départ publiquement. Ce qui enfreint le règlement de la FIFA sur les transferts.

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Mais comme l’indique Mundo Deportivo, le Barça est tranquille, persuadé qu’il ne sera pas sanctionné. Notamment parce que, selon les Catalans du moins, l’Atlético n’a aucune preuve concrète de discussions entre Alvarez et le Barça. Tout comme le club champion d’Espagne en titre affirme avoir procédé de façon totalement légale, formulant une offre à l’Atlético pour son joueur vedette.