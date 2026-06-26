Coupe du Monde 2026 : les Pays-Bas lancent déjà l’affiche face au Maroc

C’est le premier énorme rendez-vous de cette Coupe du Monde 2026. Après une phase de groupes parfaitement négociée, le Maroc et les Pays-Bas se retrouveront dès les seizièmes de finale du Mondial 2026 dans une affiche qui aurait largement eu sa place plus loin dans la compétition. Les Lions de l’Atlas ont terminé deuxièmes de leur groupe avec sept points, invaincus, mais une différence de buts inférieure à celle du Brésil les a condamnés à hériter d’un premier de groupe. Les Oranje, eux, ont terminé en tête de leur poule après leur succès contre la Tunisie, mais le nouveau format à 48 équipes les empêchait d’affronter un meilleur troisième. Résultat, deux des équipes les plus séduisantes du premier tour vont s’éliminer dès lundi soir à Monterrey. Une anomalie qui illustre une nouvelle fois les limites de cette formule élargie.

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Au-delà de l’aspect sportif, cette rencontre possède également une dimension symbolique. L’importante diaspora marocaine installée aux Pays-Bas fait déjà monter la température et les médias néerlandais parlent d’un match « pour la fierté ». Ronald Koeman, lui, s’attend à une véritable bataille comme il l’a expliqué après la victoire face à la Tunisie. « Le match contre le Maroc sera intéressant, face à une équipe qui veut attaquer, contre une équipe offensive qui possède un latéral droit (Hakimi) capable d’évoluer offensivement à tous les postes. Nous devons nous y préparer ; ce sera un match passionnant. » Mais le sélectionneur néerlandais a également lancé un avertissement à ses joueurs estimant que son groupe faisait encore trois d’erreurs. « Nous ne sommes pas encore là où nous devons être. On prend peut-être la chose un peu trop à la légère ces derniers matches. C’est humain, mais il vaut mieux éviter ça. Face à un adversaire plus coriace, il faut être au top. Si on se comporte comme ça contre de meilleures équipes comme le Maroc, ça peut nous coûter cher. Ils pourraient concrétiser leurs occasions. On ne veut pas ça.»

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Ronald Koeman calme ses joueurs

Face aux journalistes néerlandais, Koeman a également refusé de voir plus loin que ce seizième de finale, alors que beaucoup imaginent déjà les Oranje avec un boulevard jusqu’en quarts de finale. « Pour commencer, je ne sais pas si nous sommes favoris face au Maroc. Ensuite, on sait ce qui pourrait nous attendre si on bat le Maroc, à savoir le Canada ou l’Afrique du Sud, mais je ne pense pas qu’on soit dans une situation où nous devons déjà nous projeter aussi loin. On doit d’abord bien préparer notre match face au Maroc, ça sera une rencontre très compliquée. C’est une très grande équipe avec de grandes individualités et une vraie capacité à marquer des buts. On connaît très bien un joueur comme Ismaël Saibari grâce à l’Eredivisie. Bien jouer dans ce championnat et marquer, c’est une chose… Mais le faire en Coupe du Monde, c’est autre chose et ça montre sa valeur. On va devoir le surveiller de près. » Une sortie qui illustre le respect affiché par les Néerlandais envers une sélection marocaine qui impressionne depuis le début du tournoi.

Le discours est d’ailleurs partagé par l’ensemble du vestiaire. « C’est une excellente équipe, dotée de nombreuses qualités footballistiques. Mais elle a aussi des faiblesses, et nous devons essayer de les exploiter. Nous avons encore quelques jours pour nous préparer. J’ai vraiment hâte d’y être. Ce sera un beau match », a confié Virgil van Dijk à DAZN. Tijjani Reijnders, lui, savoure déjà l’affiche. « Pour les Néerlandais, ce sera un match passionnant. Vous connaissez déjà certains joueurs, et c’est un match de Coupe du Monde que j’ai vraiment hâte de disputer. » Même enthousiasme chez Jan Paul van Hecke. « Ce sont les matchs qu’on a envie de jouer, contre le Maroc. Et c’est à Monterrey, donc ça va être un match intense, au sens propre comme au figuré. Il faut absolument qu’on sorte victorieux de cette bataille. » Enfin, Frenkie de Jong a lui aussi résumé le sentiment des Oranje. « Le Maroc, c’est une équipe très forte, ça sera une belle bataille. » Les hostilités sont déjà lancées. Lundi soir, c’est bien plus qu’un simple billet pour les huitièmes de finale qui sera en jeu !