Dani Alves va toucher 2 millions d’euros depuis la prison

Emprisonné depuis le début de l’année après avoir été accusé d’agression sexuelle sur une femme dans les toilettes d’une boite de nuit de Barcelone, Daniel Alves, dans l’attente de son procès, vient de toucher un pactole depuis sa cellule. Le Brésilien, en détention préventive depuis janvier dans la prison catalane de Brians 2, a remporté près de 2 millions d’euros dans une affaire comportant sur ses droits d’image lorsqu’il était joueur du FC Barcelone.

Comme l’a rapporté le journal El Periódico de España, l’inspection fiscale avait réclamé une grosse somme d’argent au joueur et 50 % d’une maison lui appartenant en raison d’une défaillance fiscale avec lui et une société dont il était partenaire, mais depuis, l’Audiencia Nacional considère maintenant que ce qui a été décidé par l’inspection fiscale et qui a été validé en 2019 par le Tribunal administratif économique central (TEAC) était une «solution complètement irrationnelle», ce qui a conduit à donner raison au footballeur brésilien, qui va donc hériter d’une belle somme depuis sa cellule.