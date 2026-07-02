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Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé est avec Lionel Messi, le meilleur buteur de ce Mondial avec six buts. @Maxppp

Les 16es de finale de la Coupe du Monde se poursuivaient, ce jeudi soir, avec une affiche attendue entre l’Espagne et l’Autriche. Championne d’Europe en titre, la Roja est finalement venue à bout des Autrichiens (3-0) grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et une réalisation de Pedro Porro.

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Au classement des buteurs, Kylian Mbappé et Lionel Messi - forts de 6 buts - restent en tête et devancent Erling Haaland et Harry Kane, qui comptabilisent 5 réalisations. Derrière, on retrouve Ousmane Dembélé, Vinicius Jr, Ismaila Sarr et donc Mikel Oyarzabal, tous à 4 buts.

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Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
#1 Flag Argentine Lionel Messi 6 #2 Flag France Kylian Mbappé 6 #3 Flag Angleterre Harry Kane 5 #4 Flag Norvège Erling Haaland 5 #5 Flag France Ousmane Dembélé 4 #6 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 4 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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