Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Les 16es de finale de la Coupe du Monde se poursuivaient, ce jeudi soir, avec une affiche attendue entre l’Espagne et l’Autriche. Championne d’Europe en titre, la Roja est finalement venue à bout des Autrichiens (3-0) grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et une réalisation de Pedro Porro.

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Au classement des buteurs, Kylian Mbappé et Lionel Messi - forts de 6 buts - restent en tête et devancent Erling Haaland et Harry Kane, qui comptabilisent 5 réalisations. Derrière, on retrouve Ousmane Dembélé, Vinicius Jr, Ismaila Sarr et donc Mikel Oyarzabal, tous à 4 buts.