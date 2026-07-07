Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi devient le meilleur passeur de l’histoire de la compétition
Lionel Messi rentre encore un peu plus dans l’histoire de la Coupe du Monde. Alors que l’Argentine était menée par l’Égypte à l’occasion des 1/8es de finale de cette édition 2026, l’Albiceleste est revenue à un but d’écart, à la suite d’un but de Romero. Passeur décisif sur le but du défenseur de Tottenham, Lionel Messi a réalisé sa 9e passe décisive dans une Coupe du Monde.
Un nouveau caviar qui fait de lui le meilleur passeur de l’histoire de la compétition, à égalité avec l’Allemand Fritz Walter. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a signé le but de l’égalisation, permettant aux champions du monde en titre de revenir dans ce 1/8e de finale de folie, à quelques minutes du terme du temps réglementaire. Avec sa 8e réalisation du tournoi, il devient le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six matchs consécutifs en phase à élimination directe de Coupe du Monde.
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