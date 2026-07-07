Menu Rechercher
Commenter 5
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi devient le meilleur passeur de l’histoire de la compétition

Par Kevin Massampu
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
winamax
1 1.32 N 5.00 2 9.50 bonus 100€

Lionel Messi rentre encore un peu plus dans l’histoire de la Coupe du Monde. Alors que l’Argentine était menée par l’Égypte à l’occasion des 1/8es de finale de cette édition 2026, l’Albiceleste est revenue à un but d’écart, à la suite d’un but de Romero. Passeur décisif sur le but du défenseur de Tottenham, Lionel Messi a réalisé sa 9e passe décisive dans une Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Un nouveau caviar qui fait de lui le meilleur passeur de l’histoire de la compétition, à égalité avec l’Allemand Fritz Walter. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a signé le but de l’égalisation, permettant aux champions du monde en titre de revenir dans ce 1/8e de finale de folie, à quelques minutes du terme du temps réglementaire. Avec sa 8e réalisation du tournoi, il devient le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six matchs consécutifs en phase à élimination directe de Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Lionel Messi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier