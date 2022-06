FC Barcelone : Manchester United touche au but pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Un transfert d'envergure. Voilà au cœur de quoi pourrait très rapidement se retrouver Frenkie de Jong (25 ans) dans les prochains jours. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone, le milieu de terrain hollandais fait malgré tout l'objet de nombreuses rumeurs l'envoyant loin du Camp Nou à l'occasion du mercato estival 2022. « Est-ce que j’ai été appelé ? Je ne peux rien dire à ce sujet, mais je préfère rester à Barcelone. [...] Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter », expliquait même l'ancien joueur de l'Ajax pour mettre les choses au clair récemment.

Il faut dire que la nomination à Manchester United de son ancien entraîneur chez les Lanciers justement, Erik ten Hag, a relancé de plus belle les bruits de couloir autour de son futur. À côté de cela, la direction blaugrana réfléchirait elle sérieusement à l'idée de céder son métronome dans l'entrejeu afin de renflouer les caisses du club, aspect non négligeable quand on sait que la situation financière du Barça est extrêmement compliquée et qu'il faudra notamment batailler pour réussir à recruter Robert Lewandowski.

Le Barça et United d'accord mais...

C'est pourquoi ce samedi, SPORT avance que les Culés et les Red Devils sont plus proches que jamais de trouver un terrain d'entente pour Frenkie de Jong. Le quotidien catalan explique que le montant du transfert avoisinerait les 80 millions d'euros. Une somme très élevée qui ne permettrait en revanche pas à Barcelone de réaliser une plus-value pour un élément acheté 86 M€ en 2019. Toujours est-il que l'intérêt de longue date de MU pour l'international néerlandais (40 capes, 1 but) est sur le point d'aboutir, pour le plus grand bonheur de Ten Hag.

Si l'optimisme est de mise en interne du côté d'Old Trafford, la volonté du principal concerné reste toutefois à déterminer, ajoute SPORT. De Jong et son entourage auraient déjà parlé à leur compatriote de 52 ans, mais l'actuel n°21 du Barça s'interroge aussi. Il sait que United, qui lui offre un salaire plus important qu'en Espagne, ne disputera que la Ligue Europa l'an prochain, mais aussi qu'il est une pierre angulaire du nouveau projet mené par Xavi à Barcelone. Frenkie de Jong devra en tout cas rapidement se décider, le club anglais souhaitant être fixé à la mi-juin sur ce dossier.