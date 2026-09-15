PSG : Fabian Ruiz détaille l’évolution de sa relation avec Luis Enrique

La relation entre Fabian Ruiz et Luis Enrique a connu une évolution spectaculaire en l’espace de quelques années. En 2022, le sélectionneur espagnol avait décidé de se passer du milieu de terrain pour la Coupe du monde au Qatar, une décision qui avait forcément suscité des interrogations autour de leur relation. Quatre ans plus tard, la situation est radicalement différente puisque Fabian Ruiz est devenu l’un des hommes forts du système de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, avec lequel il a notamment remporté la Ligue des champions. L’Espagnol assure pourtant qu’il n’y a jamais eu de conflit entre les deux hommes. « Lorsqu’il ne m’a pas convoqué, puis au moment de son arrivée à Paris, tout le monde me demandait si nous nous étions disputés ou s’il y avait un conflit entre nous. J’ai toujours répondu : "Non, nous avons une très bonne relation." Un entraîneur est toujours amené à prendre des décisions difficiles. Constituer une liste avec autant de bons joueurs espagnols disponibles… Certains allaient forcément rester de côté et, cette fois, c’est tombé sur moi. »

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L’arrivée de Luis Enrique à Paris a même été accueillie avec enthousiasme par Fabian Ruiz, qui connaissait parfaitement les qualités de son ancien sélectionneur et savait ce qu’il pouvait apporter au PSG. Le milieu de terrain explique aujourd’hui que cette confiance initiale s’est pleinement confirmée, au point de faire de leur collaboration l’une des grandes réussites de son parcours. « J’étais content de son arrivée au PSG, car je savais qu’il était l’un des meilleurs. Je pensais sincèrement que son style nous ferait du bien et qu’il tirerait le meilleur de chacun. Et c’est ce qu’il a fait… Avec Luis Enrique, nous entretenons une belle relation et avons beaucoup gagné ensemble. » Une relation qui illustre finalement le chemin parcouru par les deux hommes, de cette non-convocation douloureuse en 2022 à une association devenue particulièrement fructueuse à Paris.