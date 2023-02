OM : un calendrier très chargé

La suite après cette publicité

Lors du début de saison, l’OM avait connu un petit passage à vide. Certains l’expliquaient techniquement, mais ces épisodes coïncident surtout avec l’enchaînement entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Même si Jonathan Clauss s’en était défendu dans une interview qu’il nous avait accordée, jouer tous les trois jours au rythme que celui qu’Igor Tudor impose était quasi impossible.

Depuis que la C1 s’est terminée et surtout que le championnat a repris après le stage à Marbella courant décembre, les Marseillais marchent sur l’eau et ils n’ont connu qu’une seule défaite, à l’Orange Vélodrome, contre l’OGC Nice. Après avoir sorti le PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France, ils rêvent donc à soulever ce trophée qu’ils n’ont plus eu la chance d’approcher depuis 1989.

Le Classico très attendu

Mais ce n’est pas tout. Avec leur belle forme, combinée à la méforme du Paris SG, les Olympiens sont aujourd’hui à cinq points du leader, qui recevra Lille ce dimanche et pourraient dont être à potentiellement deux points de leurs rivaux le week-end prochain. Cela tombe bien puisque l’OM et le PSG se retrouveront à ce moment-là pour un Classique qui pourrait voir les Phocéens passer devant les Parisiens et donc occuper la première place de la Ligue des talents.

Mais le calendrier ne va pas être évident. Ce dimanche soir, les Marseillais se déplacent à Toulouse, meilleure attaque d’Europe et qui reste sur huit victoires, un nul et une défaite à Paris en dix rencontres. Mais, l’espoir est de mise puisque la onzième rencontre de cette série et=st la défaite au Vélodrome (1-6).

Ensuite, les Marseillais accueilleront donc les Parisiens pour un choc au sommet avant de recevoir Annecy en quart de la Coupe de France, véritable objectif du club. Quatre jours plus tard, l’OM ira à Rennes avant d’accueillir un Strasbourg qui cherche à se maintenir et d’aller à Reims, qui réussit bien face aux gros. Un bon mois, après lequel on devrait y voir un peu plus clair sur les ambitions et les possibilités marseillaises…

