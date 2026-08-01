Amical : le Real Madrid concède le nul contre la Fiorentina

Le Real Madrid et la Fiorentina se sont quittés sur un match nul pour le deuxième match amical sous l’ère Mourinho. Les Madrilènes ont largement dominé la première période en ouvrant rapidement le score grâce à Endrick (1-0, 12e), avant qu’Alexis Ciria, jeune pépite de La Fábrica, ne fasse le break après une belle action initiée par Camavinga (2-0, 24e). Maîtres du ballon, les hommes de José Mourinho ont longtemps étouffé leurs adversaires, mais la Fiorentina est revenue dans le match juste avant la pause grâce à Piccoli (2-1, 41e).

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Au retour des vestiaires, le club italien a affiché un tout autre visage et a pris le contrôle des débats. Très remuant, Gudmundsson a multiplié les situations dangereuses avant que Moise Kean, tout juste entré en jeu, n’égalise de la tête (2-2, 58e). Le Real Madrid a ensuite tenté de reprendre l’avantage, sans parvenir à se créer de véritables occasions, malgré plusieurs changements et les débuts de la recrue Carlos Espí. Le Real Madrid affrontera ensuite le club hongrois de Ferencvaros pour poursuivre sa préparation.