Santos : Neymar ne rejouera plus en 2025 !

Nouveau coup dur pour Neymar ! Le Brésilien va manquer la fin de saison de Santos, qui joue son maintien dans le championnat brésilien. Comme l’affirme Globo ce mardi, le meneur de jeu souffre d’une lésion qui va l’empêcher de jouer jusqu’à la fin de l’année 2025 !

Mis au repos pour le match contre Internacional lundi dernier après avoir ressenti une gêne au genou gauche, il serait victime d’une «lésion du ménisque du genou gauche», selon le média brésilien. Une nouvelle indisponibilité au pire des moments pour le numéro 10, qui voulait aider son club de coeur à se maintenir en Serie A. Ce nouveau contrecoup physique ne va pas non plus l’aider à convaincre l’opinion brésilienne, et surtout le sélectionneur Carlo Ancelotti, qu’il peut être une solution pour l’équipe nationale…