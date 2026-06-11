Le PSG va encore prêter Gabriel Moscardo

Présenté comme un grand espoir brésilien à son arrivée au PSG en 2024 pour 20 M€, Gabriel Moscardo n’a pas encore tenu toutes ses promesses. Le club de la capitale l’a déjà prêté à Reims ou encore à Braga, où il évoluait cette saison. Il a participé à 39 matches toutes compétitions confondues, dont seulement 12 en tant que titulaire (1 but et 1 assist). Récemment, O Jogo a révélé que l’écurie portugaise souhaitait le conserver.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, ESPN Brésil assure qu’il ne restera pas à Braga, et ne reviendra pas non plus au PSG. Le média explique que le club français souhaite de nouveau le prêter dans un club européen. Un retour au Brésil est peu probable pour Moscardo, dont le contrat à Paris prend fin en juin 2028.