L'OM va boucler déjà deux départs

Le mercato n'est pas terminé à Marseille. Si le marché des transferts s'est achevé depuis plusieurs semaines en ce qui concerne le domaine sportif, le club phocéen doit gérer plusieurs mouvements au sein de la direction. Ce jeudi matin, le quotidien L'Equipe révèle que les pensionnaires de l'Orange Vélodrome, quatrièmes de Ligue 1 avec 23 points et toujours en lice en Ligue des Champions, préparent plusieurs départs dans les prochaines semaines.

Deux dirigeants dans la ligne de mire de Longoria

Le président Pablo Longoria, épaulé par ses hommes de confiance Pedro Iriondo (manager général), Stéphane Tessier (directeur général adjoint), Marco Otero (directeur du centre de formation) et Javier Ribalta (directeur du football), a décidé de faire une grande lessive au sein de l'Olympique de Marseille. D'autant que le propriétaire Frank McCourt lui a demandé de faire des économies et de trouver 19 M€ dans les prochains mois au sein du secteur non sportif.

Pour cette raison, le président de l'OM, qui a recadré une dizaine de directeurs de service du club lors d'une réunion de quatre heures en septembre, a passé la deuxième. L'Equipe indique que deux hommes sont poussés vers la sortie. Il y a tout d'abord Jacques Cardoze. Le directeur de la communication a perdu de son influence ces dernières semaines. Il a été mis de côté en ce qui concerne plusieurs dossiers importants, notamment celui de la gestion des supporters.

D'autres membres du club sont menacés

Pointé du doigt, Cardoze, qui est en arrêt maladie et au plus mal, a rendez-vous le 27 octobre avec sa direction et a de fortes chances d'être remercié. On lui reproche notamment le fait de s'être énervé suite au retard du Sporting CP en C1 à l'Orange Vélodrome ou encore un chant anti-parisien dans les locaux du club selon L'Equipe. Alexandre Miahle (directeur juridique et secrétaire général) est également dans le viseur des têtes pensantes marseillaises. Ce dernier, qui paye notamment sa gestion du dossier Pape Gueye, négocie son départ.

Enfin, d'autres têtes pourraient encore être coupées dans les prochaines semaines. David Friio (directeur sportif) et Elodie Malatrait (directrice adjointe de la communication et responsable du protocole), à qui on reproche sa proximité avec le groupe pro et ses relations avec Jorge Sampaoli pour lequel elle aurait milité pour un retour en coulisses, sont aussi menacés. Concernant l'ancien scout de MU, Pablo Longria a démenti un départ. L'Olympique de Marseille prépare donc plusieurs changements à tous les étages.