Le point mercato sur la situation d’Ilan Kebbal

À 28 ans, Ilan Kebbal arrive à un carrefour important de sa carrière. Auteur de sa saison la plus aboutie en L1 l’an passé (29 matchs, 9 buts, 4 passes décisives), l’ailier algérien s’est imposé comme l’une des références à son poste dans le championnat. Forcément, le Paris FC souhaite conserver son joueur, appelé à occuper un rôle central dans le dispositif de Liam Rosenior pour la saison à venir encore. Cette volonté se traduit en interne par une position ferme et catégorique : pas question d’entamer la moindre discussion. Pourtant, les intérêts sont nombreux, et même concrets du côté de l’Olympiakos ou de la MLS.

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Le club saoudien d’Al-Fateh a aussi pris des renseignements au sujet de l’international algérien, qui figure par ailleurs sur la short-list d’Hull City, promu en Premier League. Mais pour le moment, le Paris FC rend l’hypothèse d’un départ difficilement envisageable. Loin de certains bruits ayant circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux, la direction parisienne n’est d’ailleurs pas déçue que l’OM ne se soit pas concrètement positionné pour récupérer Kebbal. Le seul et unique contact entre le club phocéen et l’entourage du joueur remonte au match de Marseille face à l’Atlético de Madrid, la semaine dernière. Mais même si le directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi apprécie beaucoup le joueur, il reste lucide quant à l’impossibilité de boucler une telle opération. Le Paris FC ne laissera pas partir son joueur à moins de 10 millions d’euros. Une somme jugée excessive par de nombreuses cellules de recrutement, surtout pour un élément de 28 ans à qui il reste seulement deux ans de contrat.