La planète ébahie par le trio Mbappé, Olise et Dembélé, Cristiano Ronaldo attendu au tournant

Un trio offensif très efficace

Bien entrés dans son match contre l’Irak, la France a ouvert le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé peu avant le quart d’heure de jeu. Il a fallu attendre une éternité avant le second but également inscrit par le Français. Le trio Olise, Mbappé et Dembélé a régalé et offert plusieurs actions de grande classe que n’ont pas manqué de souligner les fans sur les réseaux sociaux. Deux passes décisives pour Olise, deux buts pour Mbappé et un but et une passe décisive pour le Ballon d’Or Ousmane Dembélé qui a conclu le bon match des bleus et inscrit au passage son tout premier but en Coupe du Monde. Attendu au tournant, le numéro 7, repositionné au poste d’ailier droit a répondu présent et s’est vu attribuer la note de 7 par notre rédaction.

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La compétition de trop pour Ronaldo ?

La presse portugaise attend des soldats sur le terrain. Pour A Bola, il faut changer pour gagner et le sélectionneur qui devrait aligner Cristiano Ronaldo malgré les débats qui entourent son rendement ces derniers temps devrait tout de même procéder à plusieurs changements et notamment pour épauler CR7. Si Pedro Neto et Bernardo Silva ont eu les faveurs du sélectionneur face à la République Démocratique du Congo, c’est cette fois-ci Joao Félix et Francisco Conceicao qui vont tenter de répondre aux critiques. Mais celui qui sera scruté sur ses moindres faits et gestes, ce sera bien évidemment Cristiano Ronaldo. Le Parisien qui s’interroge si le Portugais n’est pas en train de faire la compétition de trop attend un rebond du buteur portugais. Même constat pour le Daily Mail qui parle de « l’énigme Ronaldo ». Réponse sur le terrain, coup d’envoi à 19h.

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La presse à genoux devant Messi

Avant le match des Bleus, l’Argentine jouait également son 2e match. Vainqueur 2-0 de l’Autriche pour assurer sa qualification, un homme ou plutôt un extra-terrestre, une nouvelle fois double buteur portant déjà son total à 5 après 2 journées, prend toute la lumière. Un certain Lionel Messi. « Maître du monde » placarde L’Equipe après une nouvelle prestation XXL de la Pulga qui, malgré un penalty manqué en début de rencontre n’a pas douté et a battu un nouveau record et pas n’importe lequel. Comme l’indique Sport, Messi est tout simplement devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 18 réalisations désormais, seul devant Miroslave Klose et Kylian Mbappé, tous les deux à 16 unités. Et forcément au lendemain de cet exploit retentissant la planète foot n’a d’yeux que pour le génie argentin. « Simplement le meilleur » s’exclame le Daily Mail tandis que pour le Daily Star, Messi est « en dehors de ce monde ». Un engouement bien évidemment partagé par la presse argentine à l’image de Diario Olé qui a multiplié les post sur ses réseaux sociaux pour saluer la légende Messi, auteur de son 121 et 122e but avec l’Albiceleste.