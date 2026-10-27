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Ballon d’Or

Ballon d’Or : la théorie complotiste d’un ancien du Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Le Ballon d’Or de Kane ne fait pas que des heureux, et c’est logique. En Espagne, beaucoup auraient aimé voir gagner un joueur champion du monde cet été, ou, pour certains supporters madrilènes, Kylian Mbappé. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito de Jugones, l’ancien joueur du Real Madrid Guti a d’ailleurs tenu à partager sa théorie sur le sacre de l’Anglais.

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« Le Ballon d’Or est déplacé à Londres… Et c’est un Londonien qui gagne. Quel hasard non ? C’est un sacré hasard ! Pas vrai ? C’est écrit depuis le début, complètement. Quand on a vu son visage… Il ne pensait jamais qu’il allait gagner. Il pensait que Lamine Yamal et Mbappé allaient finir devant », a indiqué l’ancien milieu de terrain, avec un sourire moqueur.

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